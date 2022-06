Coperture per Giardini e Balconi: Prezzi e Modelli

Scegliere la copertura per il giardino o il terrazzo non è affatto semplice. Sono tanti e diversi, infatti, i fattori che determinano una soluzione piuttosto che un'altra, con relative differenze di prezzo. Prima di tutto occorre valutare con attenzione materiali e dimensioni, a seconda delle nostre esigenze. Per esempio, in giardino, se l'area che intendiamo coprire è adiacente alla casa, potrebbe bastare una tenda con bracci estensibili ancorata al muro esterno. Se invece vogliamo creare un'isola d'ombra in mezzo al parco, dovremo puntare su un gazebo, in alluminio o in legno, a seconda del nostro gusto personale e dello stile della casa. Inoltre, se viviamo in condominio, prima di acquistare e installare la copertura, sarà necessario sottoporre l'idea all'assemblea condominiale, adeguandoci eventualmente a uno stile comune.

E' importante ricordare anche che, trattandosi nella maggior parte dei casi di opere fisse e non temporanee, dovremo presentare una dichiarazione presso il nostro Comune, se non addirittura richiedere un apposito permesso, a seconda dei diversi regolamenti edilizi locali vigenti.

Come scegliere allora la struttura più adatta per la nostra casa? Scopriamolo insieme in questa mini guida ai prezzi e ai modelli di copertura per giardini e balconi.