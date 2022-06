Una casa fuori tradizionale ma dentro di design!

Sull'altro lato della casa, la magia comincia a prendere forma! Scopriamo questa bella vista in cui domina una piscina grande e attraente. Il portico rivestito in legno è una idea singolare e unica che dà quella giusta dose di rusticità all'ambiente; in secondo luogo, questa idea permette la manutenzione degli impianti, rallentando il deterioramento generale. Un luogo autentico e rilassante!