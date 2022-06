7 Idee Fantastiche per una Cucina Esterna!

Che abbiate un giardino o un terrazzo o un semplice balcone, dovete fare in modo di sfruttare gli spazi all'aperto nel migliore dei modi per trascorrere in relax il vostro tempo libero o per organizzare cene e pranzi all'aria aperta. La parte più difficile per gestire i pasti all'esterno dell'abitazione, si sa, è la cucina che si trova all'interno della casa, collocazione che vi costringe a dover fare avanti e indietro freneticamente per controllare che le pietanze non si brucino e per servire i piatti in tavola.

Perché allora non pensare di progettare una piccola cucina secondaria all'esterno della casa, in giardino, o sotto un portico, così da poter avere il vostro tavolo di lavoro e i fornelli sempre a portata di mano e potervi godere i vostri cari anche durante la preparazione dei cibi? Nell'articolo che vi proponiamo incontrerete sette esempi di cucina all'aperto che rispettano delle logiche di design e di praticità da cui potete prendere spunto per progettare la vostra. Pronti a prendere appunti?