Da casa malandata a piccolo gioiello sul mare

Oggi torniamo al mare per poter ammirare da vicino un piccolo appartamento usato come seconda casa. I proprietari amavano trascorrere qui non soltanto i mesi estivi, ma anche qualche weekend. Il mare è infatti a due passi, una posizione ideale per potersi rilassare lontani dalla città.

Lo studio Selecta Home ha ricevuto l’incarico di trasformare una casa per il fine settimana in un rifugio accogliente, pratico e moderno, un compito non proprio semplice ora che vi faremo vedere le fotografie di quello che c’era prima. Il risultato finale ha soddisfatto in pieno le aspettative della committenza che di tanto in tanto si trasferisce per periodi medio-lunghi in questo piccolo ma prezioso appartamento vicino al mare. Curiosi? Iniziamo il nostro consueto tour!