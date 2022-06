Stickers murali, le decorazioni che vi sorprenderanno

Più impegno richiedono gli stickers murali di grandi dimensioni perché viene a costituirsi il pericolo che possano formarsi delle fastidiose bolle d'aria. Ecco perché è bene far aderire in modo perfetto l'adesivo, procedendo poco per volta, dall’interno verso l’esterno, aiutandovi con un raschietto di plastica, in modo da eliminare passo dopo passo gli eventuali residui di aria. Nel caso in cui poi si siano formate delle bolle che proprio non riuscite a togliere, niente panico: procedete forando con un sottilissimo ago la superficie dello sticker e fate nuovamente pressione. Et voilà! Il problema è risolto.

Detto questo, sbizzarritevi pure con tutte le composizioni di stickers murali che vi vengono in mente: via libera alla vostra grande creatività! Non solo in soggiorno, in bagno o in camera da letto, gli stickers murali sono perfetti per ogni stanza, ma anche sui mobili, sulle mattonelle e sugli altri complementi di arredo. L'importante è che riusciate a trovare un senso alla loro collocazione, in modo da raggiungere una sorta di armonia dell'ambiente circostante.

Nell'immagine che vi proponiamo, dallo split del condizionatore bianco sembra cadere giù una cascata di petali di fiori irregolari e l'impressione che si ha è che poi vadano a distribuirsi in tutta la stanza. Aiutano ad offrire questa magia anche i colori dei tessuti, i cuscini rossi creano infatti una sorta di continuità con i fiori rossi che vengono distribuiti dall'alto, insieme all'aria del condizionatore.