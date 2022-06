Scala a chiocciola: la soluzione in poco spazio

La scala a chiocciola può essere anche in vetro. Può essere fatta con il vetro e altri materiali o anche tutta completamente in vetro come questa. Gli unici dettagli che non sono in vetro sono: il corrimano e i bulloni di ancoraggio dei gradini, che sono in acciaio. Il vetro ha, come sappiamo, molte qualità. E' prima di tutto molto elegante e in secondo luogo, molto luminoso. In una zona della casa magari un pò buia, una scala in vetro è in grado di illuminare e riflettere la luce. Una scala in vetro vi permette di vedere attraverso di essa e quindi può essere installata anche nel centro di una stanza, non sarà d'ingombro.