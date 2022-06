Le cucine moderne: il nero

Se siete titubanti riguardo l'uso del nero in casa, forse è meglio iniziare con pochi elementi scuri per un effetto visivo interessante. Un mix di bianco e nero diventa coerente per uno spazio che siamo abituati a vedere sempre pieno di colori. L'architetto francese Pierre Bertin è riuscito in questo intento e con il suo progetto ci offre degli spunti interessanti. In primo luogo, gli arredi built-in sono grado di adottare facilmente il colore nero, come il bancone di questa cucina, semplice ed elegante. Molto spesso, apparecchi quali forni e piani di cottura (o anche macchine per il caffè e tostapani) sono di colore nero, quindi questa soluzione potrebbe essere un modo semplice per integrare gli elettrodomestici in modo armonioso. In secondo luogo, è importante considerare nella propria scelta anche altri elementi quali lampade a sospensione e sgabelli in abbinato, perché sono in grado di rendere l’ambiente più vivo e interessante.