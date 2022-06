Con gli sgabelli da cucina, la casa guadagna in personalità

Disegnati da Claus Breinholt, gli sgabelli da cucina Loop si distinguono per il loro design moderno e le linee esili, ma robuste. Pensati per ambienti indoor come outdoor, sono bellissimi tra le mura di casa e ancor di più in un bar, dove portano stile, eleganza e praticità. Su tondini in acciaio cromato da 12 millimetri di diametro trova posto una monoscocca in SAN trasparente o coprente. Due le altezze disponibili, e diverse le varianti a catalogo, dai tanti colori di SAN e polipropilene al pannello sedile in feltro, fino alla versione con monoscocca tappezzata in pelle, ecopelle o tessuto.