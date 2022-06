homify 360°: Casa Teresa, un'abitazione spagnola non convenzionale

Nella foto precedente abbiamo visto l'abitazione frontalmente, senza contestualizzarla. Ora invece vi vogliamo fare vedere dove è collocata. Anche se dall'immagine si fa fatica a capire, ci troviamo in una via stretta, larga appena quattro metri, nelle vicinanze del Raval de San José de Elche nella provincia di Alicante. Come possiamo notare, l'edificio ha solamente una facciata frontale, essendo incastrato con altre due abitazioni nelle pareti laterali. L'abitazione spicca in mezzo alle altre per le sue linee completamente in contrasto con gli altri palazzi e per le sue forme moderne e ordinate, oltre che per l'intonaco.