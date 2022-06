Una casa tradizionale ma ingegnosa

Se ci volgiamo un po' a sinistra, iniziamo a scoprire uno spazio che si espande e comunica costantemente con la zona pranzo. Il soggiorno e lo studio sono comunicanti e muri di mattoni si estendono per creare una piccola nicchia in cui sono collocati degli scaffali e una scrivania. Che altro si può notare? Beh, se prima abbiamo guardato il tetto, adesso è l'ora del pavimento, nel quale troviamo diverse sezioni in cemento lucidato, separate da tavole in legno in modo semplice ma ingegnoso.