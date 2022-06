4 case rustiche dal giardino sorprendente!

Un giardino nella meravigliosa cornice degli iconici trulli in pietra è il plus che completa perfettamente uno scenario già impeccabile. Nel prossimo progetto, ad affacciarsi sulla costruzione principale è proprio una pergola addossata con copertura a stuoia di canne che si estende a riparare l'intera zona esterna a ridosso dell'entrata posteriore della casa. Qui, è stata pensata sia una cucina outdoor, sia un set di tavolo e sedute per il pranzo, combinazione ideale per trascorrere l'estate all'aria aperta e in tutto relax. La pavimentazione mantiene l'aspetto rustico del'intera costruzione, lasciando trasparire, in quanto a blocchi asimmetrici, il manto d'erba sottostante. I colori caldi richiamano poi la tradizione mediterranea e risultano ideali completati da tocchi di celeste e blu sui complementi.