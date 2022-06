Il ripostiglio come non l'avete mai visto: 10 buone idee

In questo Libro delle Idee abbiamo visto alcune ottime idee per organizzare il ripostiglio, ma anche delle idee per dare vita a un armadio ripostiglio ben organizzato ed efficiente. Tra le soluzioni per organizzare ripostiglio anche quelle che vengono dagli interior designer, come quella del mobile ripostiglio, oppure quella di crea ripostiglio in cartongesso, sfruttando lo spazio già presente in un ambiente, come quello della camera da letto per esempio, con un intervento in ogni caso leggero dal punto di vista architettonico, ma in ogni caso molto efficace. Efficace anche nel ricavare un ripostiglio in uno spazio come quello dell’armadio a muro, per poterlo valorizzare e sfruttare al meglio senza per questo snaturarlo. Il ripostiglio rimane in ogni caso una delle risorse nascoste e meno pubblicizzate all’interno del panorama domestico, ma non per questo meno utile e funzionale.