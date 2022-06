Da ufficio a casa vacanze, una trasformazione vincente!

Una caratteristica tipica dell architettura è quella di adattarsi agli usi previsti per ogni edificio. Progettare una casa per una famiglia, magari con bambini, e pensarla per una coppia richiede due concept di base differenti. Lo stesso discorso vale se si tratta di un ufficio o di un laboratorio artistico. Così, quando si cambia la destinazione d’uso di un immobile è necessaria una ristrutturazione che adatti la struttura alle nuove necessità. Questo è il caso del progetto di oggi, dei vecchi uffici sono stati acquisiti con un nuovo obiettivo: trasformarli in un appartamento grazioso e accogliente da affittare per brevi periodi. In questo caso, la cosa più importante, era creare uno spazio accogliente, in grado di conquistare i futuri inquilini per comodità e funzionalità.

Scopriamo la sorprendente trasformazione di questo vecchio ufficio, resa possibile dall'intervento di Home Staging Factory.