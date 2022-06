Una Villa dal Cuore Caldo e Moderno a Brescia

Concludiamo questo tour nel bagno padronale, realizzato con un mobile a disegno che si attesta immediatamente avanti al grande vetro che chiude la doccia. Questa scelta si pone in rottura con il bagno classico, i cui elementi si dislocano lungo le sue pareti. I colori predominanti si discostano leggermente dal resto della casa: il mobile che sorregge il lavandino è in testa di moro, così come il suo prolungamento, le piastrelle che costituiscono il pavimento presentano una tonalità che si avvicina al tortora, mentre quelle delle pareti sono beige. Come non rimanere affascinati dalla zona doccia, delimitata da una parete in vetro, la quale include lo specchio del lavandino… Uno stile unico e riconoscibile!