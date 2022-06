Lavabi da appoggio per bagni di tendenza!

Se volete ristrutturare il vostro bagno, se volete trasformarlo in un luogo cool e di tendenza, se amate essere sempre 'up to date' e non perdervi nemmeno una novità in fatto di moda, allora non potete rinunciare alla lettura di questo articolo, in cui vi parleremo dell'ultima tendenza che sta spopolando in tutti i bagni moderni e alla moda: i lavabi da appoggio! Sempre più spesso, infatti, questa tipologia di lavabi viene scelta nei bagni italiani, il motivo consiste probabilmente nel fatto che, oltre ad essere utili e comodi, questi lavabi sono anche, indubitabilmente, belli da vedere e, quindi, molto decorativi. Cosa sono i lavabi da appoggio? Essi sono lavabi senza colonna, che vengono semplicemente appoggiati su un piano d'appoggio, il quale può essere di qualsiasi materiale. Un dato importante è che il piano d'appoggio, a differenza dei lavabi ad incasso, non viene praticamente toccato, se non per praticare un piccolo foro da cui fare passare il tubo di scarico. Iniziamo ora, allora, un viaggio tra dieci diversi tipi di lavabo da appoggio, in modo che possiate vedere con i vostri occhi le caratteristiche che rendono questi lavabi così di moda e apprezzati!