Una trasformazione convincente!

Passiamo ora alla sala da pranzo, e scopriamo un ambiente pulito, essenziale e senza troppi elementi d’arredo. Il tavolo è semplice e minimalista mentre le sedie corpose e importanti. Gli elementi hanno abbandonato le linee circolari per convertirsi a forme geometriche squadrate e più definite che dimostrano una maggiore capacità di accoglienza per i commensali. Due sono le lampade da terra che illuminano lo spazio, mentre in corrispondenza della parete divisoria vediamo un mobile scuro dalla lavorazione in legno particolarissima.