Il letto imbottito è accogliente e confortevole

La testata di un letto imbottito può anche essere molto grande, come questa nella foto. Questo letto ha come morbido schienale, un'intera parete , rivestita con una imbottitura a piccoli quadrati e rettangoli, rivestiti in pelle o ecopelle. In questo caso il letto e la testata non solo sono comodi, ma servono per decorare e arredare il muro intero. L'imbottitura si estende ai lati del letto e abbraccia anche i due comodini in legno con le due belle lampade moderne bianche. Sopra un grande specchio che aiuta ad allargare la stanza. Per finire sono stati aggiunti dei cuscini in tinta con il colore della testata. Perfetto in una camera d'albergo.