Facciata discreta, interni sorprendenti!

Per non farsi mancare nulla, una bella cucina all'aperto! Non è un semplice barbecue, ma una cucina vera e propria, in cui potersi sbizzarrire per godersi le giornate all'aperto in compagnia! Molto bella l'idea di staccarsi un po' dalle scelte fatte per gli interni, in modo da rendere netta la distinzione, e optare per una scala di grigi, in abbinamento al rosso. Modernità e carattere!