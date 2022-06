Tutti i vantaggi delle porte a libro

In questo libro delle idee homify si occuperà delle porte a libro, una soluzione ideale per ambienti che necessitano di porte in grado di minimizzare gli ingombri utilizzati per l'apertura e la chiusura. Proprio in virtù del meccanismo che permette ai pannelli delle porte a libro di ripiegarsi , e così di diventare quasi un tutt'uno proprio come accade quando si sfogliano le pagine di un libro, questa tipologia di porte è in grado di garantire la massima accessibilità con il minimo ingombro. Come vedremo, poi, l’utilizzo di pannelli in vetro rende le porte a libro particolarmente adatte a collegare l’interno della casa con balconi, terrazze, verande e giardini.