Come arredare un giardino piccolo

Vivere in città spesso significa dover fare a meno di grandi spazi verdi. Per fortuna però il numero delle piante che possono essere coltivate in vaso è abbastanza vasto, dandoci la possibilità di spaziare in forme e colori diversi. Ecco ad esempio un meraviglioso esempio di come si possa ricreare un intero giardino sul balcone, compatto ma meravigliosamente accogliente! Quasi ci si dimentica che ci si trova nel cuore della città.

Un giardino verticale o pensile è facile da realizzare e si adatta magnificamente ad ogni tipo di stile: optare per pareti verdi, come si vede nella foto, è un ottimo modo per aggiungere le piante al design della nostra casa o per arredare il nostro terrazzo, per una decorazione pareti dal pollice verde!