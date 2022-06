homify 360°: l'architettura contemporanea in Corea del Sud

Oggi ritorniamo in Asia nuovamente, per la nostra rubrica homify 360°. Il progetto sotto la nostra lente d’ingrandimento non si trova né in Giappone, né in Cina, ma bensì in Corea del Sud, precisamente a Pangyo. Questa città, a sud della megalopoli di Seoul, è stata fondata nei primi anni 2000, per ovviare al sovraffollamento urbano e per la forte domanda di abitazioni nei quartieri di Gangnam e Bundang. Un distretto che si vuole distinguere per il suo essere eco-friendly e per una bassa densità abitativa che consente l’inserimento di ampi spazi verdi ampi e confortevoli abitazioni per famiglie, con la comodità di stare a solo un'ora dal centro di Seoul.

In questo articolo scopriamo un progetto di una casa moderna che si può definire “verde”, ideata dallo studio di architetti coreano Ecocell Home – GIP. L'edificio è eccezionale e vi stupirà con il suo aspetto unico e elegante, con interni confortevoli e dinamici, nonché per i rivestimenti ricchi e naturali.