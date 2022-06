5 fantastiche idee low cost per la casa

Un tempo considerati un materiale di scarto, da utilizzare al massimo in taverna, cassette in legno e pallet

sono stati totalmente rivalutati negli ultimi anni. Sono sempre più infatti i designer e gli architetti che progettano soluzioni d'arredo partendo proprio da questi oggetti. E non si tratta di mobili improvvisati o di strutture temporanee, ma di vere e proprie composizioni, ricche di fascino e dal design moderno, ma assolutamente low cost. Guardiamo per esempio questo elegante salottino in legno per l'esterno: perfetto per il terrazzo o il giardino, può essere costruito facilmente e con poca spesa anche da chi non è molto esperto in bricolage e fai da te. Basterà recuperare dei vecchi pallet e dopo averli scartavetrati con attenzione assemblarli tra loro con del filo di ferro, facendo in modo che non sia visibile. Una volta che avremo ottenuto il nostro divano o tavolino, potremo scegliere se mantenerlo in legno grezzo o verniciarlo del colore che prediligiamo, utilizzando preferibilmente colori naturali.