Il minimalismo nei materiali: il metallo

In architettura o in design, quando si parla di rivestimento, si sta ad intendere l'applicazione di un materiale su un altro che aiuta a riparare le abitazioni dagli agenti atmosferici, oppure utilizzato a scopo puramente estetico. Il rivestimento può essere in molti materiali diversi, non ce n'è uno su tutti, quest'oggi vogliamo soffermarci su quelli in metallo, applicabili su qualunque edificio e molto frequenti nello stile mimale o industriale. Oltre a dare alle strutture un'aria elegante e moderna, il rivestimento in metallo ha anche grandi benefici.

Come abbiamo potuto notare anche nei nostri articoli scritti in precedenza, le abitazioni che seguono i canoni dello stile minimale o industriale, sono di gran moda ai giorni nostri. Oltre ad avere un fascino estetico molto particolare, in quanto sembrano case portate direttamente dal futuro, le abitazioni rivestite in metallo o comunque realizzate in materiali grezzi, hanno grandi vantaggi, anche quello di essere fuori dal convenzionale e quindi di spiccare in mezzo al paesaggio, distinguendosi dalla massa.

Tutte le superfici sono adatte per poter supportare un rivestimento metallico, compresi mattoni, calcestruzzo, stucco e metallo preesistente. Oltre ad essere una scelta estetica di grande impatto, è anche una decisione saggia in quanto vi farà risparmiare denaro: il tempo che passa si noterà di meno e i riscaldamenti verranno lasciati spenti un po' più a lungo considerato che il metallo è un materiale isolante.

Questi benefici sono alcuni dei motivi principali per cui noi di homify abbiamo pensato di scrivere un articolo proprio su questo argomento così inusuale. L'idea è quella di mostrarvi alcuni esempi interessanti spiegandovi anche perché, secondo noi, la scelta di rivestire la propria casa in metallo è quella vincente.