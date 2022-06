La rinascita di una casa in rovina

In questo libro delle idee vi mostreremo come le rovine di una casa antica diventano piano piano una dimora moderna e spettacolare.Tutto ciò senza perdere la rusticità dell' edificio in pietra, utilizzando le attrezzature antiche che danno vita ad un'abitazione piena di fascino. Questo progetto prende vita in Portogallo, la cui atmosfera tranquilla e tipica soprattutto delle zone più rurali, vi farà sentire in paradiso. Le immagini si riferiscono all'edificio sia com'era prima della riforma che dopo i lavori. Cominciamo!