Appartamento con Idee Intelligenti per Salvare Spazio, Torino

Ma cosa servirà questo angolo Tv? Il soggiorno, naturalmente! Più precisamente un divano comodo e moderno, dal design divertente e raffinato, che occupa l’intera lunghezza della pedana e anche parte della profondità. Un pouf posto all’estremità di sinistra funge da comoda chaise longue, ma in alternativa può essere spostato e utilizzato come seduta aggiuntiva, come poggiapiedi o addirittura come piano d’appoggio. Lo spazio è aperto e arioso, e grazie ad un parapetto in cristallo è separato dalla zona pranzo in maniera discreta e non invasiva.