3 appartamenti di carattere e stile

Arredare casa, farla propria, seguire il proprio gusto e scegliere in base a quelli che sono unicamente i nostri desideri. Non sempre si riesce a fare tutto ciò e, spesso, non è possibile per diversi ragioni, ma quando tutto si orienta verso la direzione giusta, allora il risultato è fantastico. Chiamiamoli episodi rari, capitati per un'alchimia speciale o per pura fortuna; ad ogni modo, oggi vogliamo mostrarvi 3 appartamenti che ci faranno vedere cosa succede quando la maestria dei nostri professionisti incontra il gusto della committenza, talvolta preservando l’impronta storica dell’immobile. Nascono così abitazioni mai banali, che riescono a stupire per arredi e soluzioni innovative d'interior design.