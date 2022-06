Una spa di lusso: le Terme di Kyoto a Milano

Quale miglior rimedio per eliminare lo stress, se non un bel massaggio? Come ben sappiamo, ogni centro benessere dispone di una zona riservata solo a questa pratica. Ne esistono ovviamente una grandissima varietà da quelli per eliminare i piccoli dolori, a quelli utilizzati solo ed esclusivamente per rilassarsi, qualunque sia il vostro preferito, adesso sapete che al settimo piano dell'Hotel Enterprise di Milano, otre ad hammam, sauna e vasche termali, c'è anche un centro massaggi. La particolarità sta nell'aver ricreato un angolo di Giappone anche in questa ala della spa: disegni tipicamente orientali ricchi di ori e verde, vi aiuteranno a trovare quella pace dei sensi che la trafficata e frenetica Milano fa fatica a farvi avere. Perché il centro benessere non è semplicemente un luogo, ma è prima di tutto un'esperienza.