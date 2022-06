L'architettura e i film noir

Quando pensiamo al “genere giallo”, immediatamente, ci colleghiamo alla letteratura o al cinema: entrambi condividono caratteristiche narrative simili, ma la potenza visiva dei film hanno lasciato un segno indelebile, soprattutto a quando per quanto riguarda la narrativa poliziesca.

Con radici nel espressionismo tedesco all'inizio del XIX secolo, i registi europei, trasferiti negli Stati Uniti dopo la Seconda Guerra mondiale, sono stati i veri artefici del genere noir come risposta all'ansia e allo stress della guerra. La contraddizione tra l'ottimismo residuo e la delusione umana ha utilizzato il cinema come strumento per creare un genere più definito, con spazi urbani e domestici come universo reale e immaginario in cui far muovere i personaggi, le storie e i paradossi. Siccome noi di homify siamo amanti di questo stile, oggi abbiamo voluto rievocare le nostre reminiscenze riguardo ai film noir, per compararle all'architettura contemporanea in una sorta di parallelismo.