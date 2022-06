10 cabine armadio che ti faranno sognare

Chi non ha mai sognato di avere una cabina armadio in casa? Uno spazio tutto per sé, in cui avere modo di organizzare i tutti i propri vestiti. Uomo o donna non fa nessuna differenza, nel caso della cabina armadio.

In questo spazio troveranno posto sia le camicie dell'uomo che i vestiti della donna, ogni cosa troverà il giusto spazio, senza doversi affollare in modo disordinato. I più fortunati avranno la possibilità di avere uno spazio autonomo dedicato, la maggioranza di noi dovrà trovare spazio all'interno della camera da letto.

La cabina è talvolta un vero e proprio armadio, con porte scorrevoli a separarlo dal resto della camera da letto. In altri casi, si tratterà di un vero e proprio spazio autonomo, in cui poter scegliere in totale libertà e comodamente che vestiti indossare. Con diversi scomparti, armadiature, e cassettiere disposte ad altezze differenti, in modo da organizzare tutto con funzionalità e praticità.

E allora non ci resta che andare a vedere i 10 esempi scelti per voi da homify. Seguiteci.