Un appartamento anonimo diventa casa super funzionale!

Oggi vi presentiamo una deliziosa casa giapponese che è stata brillantemente trasformata attraverso il ricorso ad un design piuttosto caratteristico, per un look distintivo della sua stessa terra. Vi invitiamo ad unirvi a noi qui a Tokyo, e a scoprire come è possibile far conciliare qualche modernità urbana e una forte estetica orientale. Gli architetti e designer di Moy Architects a Tokyo hanno donato a questa dimora un look rustico ma di classe, che la rende una scommessa vincente.