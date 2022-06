Quando l’apparenza inganna: un appartamento tutto da scoprire

La scala consiste in una base in cemento che da vita a 4 gradini. A partire dall’ultimo invece, prende corpo una struttura in ferro nero con i gradini in legno, che conduce fino al piano di sopra.

L’illuminazione che sporge dal soffitto crea un effetto interessante. Un risultato incredibile! Sul fondo, invece, esattamente nel soggiorno, vediamo un’apertura che permette il filtraggio di luce naturale.