5 piccole cucine moderne… e con isola!

Un ambiente minimal-chic è quello che ci vuole per arredare una perfetta cucina moderna in un appartamento di nuova generazione. Soffitto e controsoffitto in bianco smagliante accolgono faretti a led incassati e direzionati sul set di mobili comprensivi di angolo cottura e piano di lavoro con penisola. La struttura a S scelta per impiegare al meglio gli spazi a disposizione, fa sì che ogni funzionalità sia ottimizzata e che il tavolo da pranzo sia esattamente al lato opposto dedicata alla preparazione del cibo. Sullo sfondo, una carta da parati nelle tonalità coordinate spezza l'asettico e completa perfettamente la sala.