Come evitare una casa pacchiana: le 6 regole d'oro

Quando si tratta di decorazioni è molto importate non esagerare. Questo significa che potremo di certo concederci quadri, tappeti, tende, cuscini e colore alle pareti, ma dovremo stare attenti a non sovrapporre stili e fantasie senza un senso logico. In termini pratici il consiglio, quindi, è di stabilire una o due tonalità dominanti a cui fare riferimento nella scelta degli elementi decorativi, con altrettanti colori d'accento – più accesi – per i dettagli. In questo ci può essere d'aiuto lo stile scandinavo, come vediamo in questo affascinante soggiorno di ispirazione nordica proposto da GALLERIA DEL VENTO: qui infatti il beige e il marrone utilizzati per arredi, decorazioni e complementi contribuiscono a rendere l'ambiente elegante, pur senza rinunciare alla freschezza.