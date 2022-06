homify 360°: una villa sul Lago d'Orta

Chi di noi non ha mai sognato una splendida villa con affaccio su un panorama mozzafiato? Magari sull'oceano o su alte montagne innevate, oppure su un lago. A noi di homify piace, oltre che presentarvi oggetti dal design innovativo e particolare, anche mostrarvi abitazioni da sogno capaci di risvegliare in noi una grande immaginazione e di farci viaggiare con la mente completando la frase Se avessi una casa così… .

Quest'oggi vi portiamo sul Lago d'Orta, in Piemonte, per ammirare più da vicino una villa dalle linee moderne che vi farà venire voglia di possederla almeno per un giorno. La casa si trova in costa alla montagna che delimita il perimetro dello specchio d'acqua ed è caratterizzata da grandi vetrate che permettono a chi ci vive dentro, di poter ammirare la bellezza del lago dalla mattina alla sera. Il progetto è stato curato dall'Architetto Fabrizio Bianchetti.

Essendo il terreno in forte pendenza, l’edificio è composto da tre volumi per dare all'osservatore altrettante sensazioni differenti. Il primo assomiglia ad un bastione che si sviluppa in verticale, esso è prevalentemente murato e fa apparire la struttura ben ancorata al terreno. Il secondo volume è disposto ortogonalmente, apparendo quasi sospeso e, grazie al suo andamento orizzontale e alle grandi vetrate, fa in modo che protenda l'abitazione verso il paesaggio che la circonda.