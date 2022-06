Le 10 case più belle mai viste

Il grigio e bianco sono i colori predominanti in questa casa semplice e accogliente e proprio questo dall'immagine moderna e contemporanea. Ha un portico coperto così da rilassarsi all'aperto in qualunque momento. La parete in pietra, le doghe in legno alle finestre e il solarium rispecchiano uno stile vincente. Da notare i disegni dei giardini delle case in questa zona che sono così simili tra loro. Proposta dallo studio di architettura Pracownia Projektowa Archipelag.