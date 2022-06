Tavolini per tutti i gusti

Anche se spesso ci dimentichiamo di loro, i tavolini sono parte integrante del soggiorno. Il design degli interni è sempre un equilibrio tra stile e funzionalità, il che significa che se vogliamo che gli interni della nostra casa abbiano un bell'aspetto e che sopratutto siano vivibili, dobbiamo pensare a degli spazi funzionali. In pratica, ciò significa che con ogni mobile mettiamo nelle nostre case, dovremmo considerare quale sarà il reale utilizzo di questo, lasciandoci guidare dalla funzionalità del pezzo stesso. Facciamo l' esempio di essere in salotto. Immaginatevi seduti lì: cosa state facendo con ogni probabilità? Forse state chiacchierando con un amico o con il vostro partner, magari con un bicchiere di vino in mano. Forse siete rilassati con una tazza di caffè e il giornale della domenica. In effetti quando si è in salotto, probabilmente si è impegnati con qualcosa di simile a un drink o un libro, che ci porta alla necessità di utilizzare un tavolino. Alcuni luoghi, come l'area adiacente i lati del divano o l' angolo che ospita la sedia o il sofà per le letture non sono abbastanza grandi o non hanno senso per un tavolo a tutta grandezza, e così in queste zone, si usa un tavolino più piccolo. Anche se sono in genere sono relativamente compatti,i tavolini sono disponibili in tutte le forme, gli stili e i disegni. Oggi su homify, vogliamo evidenziare alcuni dei migliori e più esclusivi disegni.