Piccola ma con tutto quello che serve: una casetta per tutte le tasche!

Questo progetto dello studio portoghese Pureza Magalhaes Decoraçoes riguarda degli appartamenti da affittare per brevi periodi di vacanza. Le soluzioni proposte sono analoghe, come scelta degli arredi e dei materiali, ma ognuna è adattata alla metratura in modo intelligente, garantendo un'ottimizzazione degli spazi totali, oltre che un elevato comfort. Per rendere gli spazi flessibili al massimo sono stati utilizzati accorgimenti come la cucina con ante, che viene nascosta dopo l'utilizzo. Insomma, soluzioni raffinate e di alto livello progettuale!