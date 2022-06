Progetto Casa Indipendente a Rimini

L'artigianalità è un aspetto sempre apprezzabile nel design di interni, ma purtroppo va progressivamente perdendosi, in favore di arredi standard, prodotti in serie da grandi catene. Sicuramente gli arredi che si possono acquistare nella grande distribuzione sono più vantaggiosi a livello economico, ma con un prodotto artigianale si può avere maggiore qualità e durevolezza, oltre ovviamente a soluzioni personalizzate e quindi… uniche! L'esperienza di Criscione Arredamenti, costruita in anni di lavoro artigianale, è stata la marcia in più che ha fatto la differenza in questa casa unifamiliare.