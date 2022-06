5 piccole case che ti faranno sentire subito… a casa!

Non manca nessun dettaglio per rendere glam questa deliziosa casa romantica ricavata da un ex fienile. Dall'interior design sontuoso alla disposizione di aree funzionali e mobili, tutto è studiato nei minimi dettagli. La scelta cromatica fa affidamento a tonalità intense e intriganti come il viola e il verde smeraldo. Lo stile moderno della casa si sposa poi con un gusto classico, visibile da piccoli ma significanti elementi, primo fra tutti il pouf del living in velluto a lavorazione capitonnè. Il camino, l'uso dei fiori e le rifiniture in cristallo, completano l'effetto classy-chic, riscaldato dalle venature del legno a pavimento.