Pareti in legno per ogni stile

Abbiamo mai pensato alle pareti in legno per dare un tocco di personalità alla nostra casa? Se fino ad ora possiamo forse aver pensato che pareti in legno e boiserie fossero un tipo di rivestimento fuori moda e poco adatto alle case moderne, con questo libro delle idee è finalmente arrivato il momento di ricrederci! Scopriamo insieme ai nostri esperti le infinite possibilità offerte da una materia calda e ricca di fascino come il legno: dall'ingresso alla camera da letto, passando per il soggiorno e la sala da pranzo, ecco nove proposte innovative per rendere davvero unica e ancora più preziosa la nostra casa con le pareti in legno. Non ci resta che lasciarci ispirare e scegliere la soluzione che più fa al caso nostro!