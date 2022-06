Il design creativo per la casa

Casa in montagna. Voi siete alla ricerca di sedie particolari per arredare la sala da pranzo, noi abbiamo quello che fa al caso vostro. Volete qualcosa di particolare, che ricordi che non vi trovate in città, ma che non assomigli neanche lontanamente alle classiche sedie con gli intagli, che vi ricordano troppo le baite nelle quali vostra madre vi obbligava ad arrivare, dopo lunghe passeggiate estive alla ricerca del maso con la ricotta affumicata migliore. Queste sedie potrebbero essere un'ottima risposta: realizzate per una parafarmacia torinese dallo studio Resign, queste sedute possono essere perfette anche per la vostra sala da pranzo di montagna. Il rivestimento naturale del legno è la corteccia e aggiungendone dei pezzi alla normale sedia in legno lavorato, darà alla seduta un volto nuovo e un aspetto particolare che la renderà originale.