Ristrutturare casa partendo dal niente o quasi

Vogliamo quindi concentrarci sulla zona giorno, dove scopriamo come arredare casa con poco può essere davvero semplice! Ad esempio, per l'arredamento del salone di casa un singolo mobile salvaspazio può assolvere alla funzione di sostegno per la tv e da armadio con una grande capacità contenitiva: come? Semplice, sviluppandolo tutto in lunghezza! Quello della foto in legno e verniciato in nero, funge anche da raccordo visuale e da invito all'originale struttura che costituisce la scalinata d'accesso al piano superiore.