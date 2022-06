Ville da sogno: la masseria a Maiorca

Mancano ancora pochi giorni alla fine del mese di ottobre. Chi vorrà trascorrere un weekend lontano da casa e dalla città caotica farà ancora in tempo a trovare un volo last minute. Noi, oggi, vogliamo darvi un suggerimento e/o farvi viaggiare senza biglietto verso Maiorca, la più grande isola delle Baleari. Qui ci accoglie un'elegante villa da sogno che, da semplice masseria di campagna, si è trasformata con un’attenta ristrutturazione in una residenza elegante e lussuosa. E allora piscina, centro termale e sauna per un edificio storico che conserva il suo fascino in chiave moderna, accogliendo i suoi ospiti con tutti i comfort del caso. La villa è la perfetta evoluzione di uno stile rustico che, negli ultimi anni, si sta riscoprendo moltissimo, anche per abitazioni di una certa caratura, proprio come in questo caso.