Niente è impossibile!

Ristrutturare una terrazza non è cosa da poco. Sono necessari diversi lavori ed è fondamentale eseguirli a regola d'arte, perché la qualità della pavimentazione della terrazza influenzerà fortemente il comfort abitativo dell'edificio. Dunque, per prima cosa è stato rimosso tutto ciò che ingombrava – rifiuti, detriti, ringhiere, finiture in generale – ed è stata realizzata un'impermeabilizzazione come si deve. Senza questo passaggio fondamentale, la casa sottostante rischia di incorrere in numerosi problemi di umidità, muffa alle pareti, infiltrazioni… insomma, meglio prevenire!