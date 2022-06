Arredare una casa piccola: 3 esempi in poco spazio

Parola d’ordine? Monolocale! No, non stiamo cercando di entrare in una festa segreta dove abbiamo bisogno di un codice particolare. Abbiamo semplicemente osservato come in questi ultimi anni gli spazi in città si siano ridotti. L’aumento delle richieste di un’abitazione e l’impossibilità di edificare in continuazione nelle periferie delle metropoli, spesso diventate delle città a se stanti senza storia o logica progettuale, sta portando l’architettura contemporanea a rivedere e ripensare gli spazi. Ecco, così, che nel centro delle città sono sempre più diffusi i monolocali, indicati per single in carriera o anche per giovani coppie dinamiche.

Le stanze diventano sempre più piccole, compresi i servizi come il bagno e la cucina. Architetti e interior designer, quindi, devono aguzzare il loro ingegno e mettere in campo tutta la loro maestria per riuscire a creare ambienti estremamente funzionali e, al contempo, caldi e accoglienti. Oggi vogliamo mostrarvi 3 sfide perfettamente riuscite, esempi che hanno concentrato in pochi metri quadri tutto ciò che è necessario alla vita moderna, senza venir meno ad un certo stile e gusto estetico.