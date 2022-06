6 Soppalchi Meravigliosi da Scoprire

Il soppalco è una soluzione sempre più presente nelle architetture contemporanee. Che si tratti di ristrutturazioni di palazzi storici, di riconversioni di edifici industriali e artigianali, o di piccoli appartamenti ricavati nei sottotetti, il soppalco è spesso una costante. Esso rappresenta un modo per enfatizzare e valorizzare le spazialità di ambienti caratterizzati da grandi altezze e quasi sempre da molta luce. Può essere realizzato in maniera “tradizionale” in muratura oppure attraverso strutture autoportanti in carpenteria metallica, in legno o prefabbricate.