Un appartamento che è la quintessenza dello stile scandinavo

In salotto i mobili moderni sono accompagnati, di nuovo, dalla natura dei materiali utilizzati. Possiamo quindi vedere perfettamente come il divano, che utilizza ancora una volta i toni caratteristici in stile, sia affiancato da due lampade originali che completano l'insieme, insieme al parquet e a un tappeto in fibra naturale che porta il tocco di calore in più alla stanza.