Arredare casa con gusto: un appartamento a Londra

Per ultima, ma sicuramente non per importanza, abbiamo la camera da letto. Questo mobile è fantastico per la sua capacità di occupare poco spazio e includere, oltre a una comoda piazza, anche degli spazi per l'archiviazione. Una soluzione interessante che ripone tutto al di sotto del materasso e che riesce persino a sostituire la classica ma ingombrante cassettiera. Risultato? Nessuno centimetro prezioso occupato e, nonostante la poca metratura della stanza, una notevole sensazione di spazio. Come si può vedere, questo arredo può essere utilizzato anche come divano all'occorrenza, basta solo qualche cuscino in più ed il gioco è fatto!

Bene, il nostro piccolo tour in questa casa dallo spirito londinese, ma dall'aspetto scandinavo, è terminato. Ci auguriamo che abbiate apprezzato le soluzioni adottare in questa abitazione di puro stile e eleganza. E se stavate pensando di cambiare qualcosa nel vostro appartamento, tenete a mente questo Libro delle Idee!