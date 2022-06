homify 360°: una casa moderna immersa nella natura del Giappone

Quando gli architetti della Artechnic hanno progettato la Shell house, sono stati probabilmente ispirati dalle coste del Giappone. Anche se in verità questa struttura, che in sé ricorda le linee sinuose delle conchiglie, non si trova direttamente sul mare, ma nella località turistica popolare di Karuizawa Nagano, famosa per aver ospitato diversi anni fa, i giochi olimpici estivi. Nei suoi dintorni boscosi, si inserisce senza problemi questo edificio posto a 1000 metri sul livello del mare.

Destinato ad uso privato, estende la sua struttura di cemento armato lungo tutti i suoi generosi 329 mq, adagiati su un terreno di 1.711m². Gli architetti si sono curati di tener fede ai principi ispirativi della Artechnic che mira non solo ad arricchire la vita quotidiana dei clienti, ma anche a proteggere l'ambiente attraverso una progettazione che si avvale di tecnologie innovative. Un'altra particolarità di questa casa già di per sé straordinaria è che lo stesso team di esperti ha anche curato l'ideazione di molti dei mobili dei quali la casa è dotata: ciò crea un'armoniosa unità tra spazio interno ed esterno. Questa unità continua quando si guarda la facciata esterna in relazione con la natura circostante, a voler introdurre la natura negli interni, piuttosto che separarla dai confini abitativi.