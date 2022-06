Prima e Dopo: Suggerimenti Ispirati per la Ristrutturazione

Quando si vede un appartamento finito e completo in ogni sua parte, si pensa sempre che sia stato un gioco da ragazzi ristrutturarlo. Se non si ha alcuna esperienza di lavori del genere, è bene sapere che bisogna pianificare tutto alla perfezione, in modo che questa esperienza non diventi un incubo. Una ristrutturazione completa della casa, spesso, non consente ai suoi abitanti di dormire o vivere normalmente in essa: pensiamo ad esempio a lavori che riguardano la cucina o il bagno. Oltre a professionisti esperti e affidabili nei tempi di lavoro e di consegna dell'immobile, bisogna anche affidarsi a loro per interpretare o farsi suggerire determinate idee. Per vedere realmente con i nostri occhi la capacità di trasformazione di un professionista del settore, oggi ci affidiamo allo Studio P. Questo piccolo appartamento di 54 mq si trova al piano terra di una palazzina degli anni Cinquanta, a Rapallo.